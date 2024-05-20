إنطلاق أول رحلة للحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة

تنطلق اليوم الإثنين أول رحلة للحجاج الجزائريين الميامين من مطار هواري بومدين الدولي لموسم 2024.

وشرع الحجاج في الصباح الباكر في الإلتحاق بمطار هواري بومدين من أجل اللحاق باكرا بالرحلة التي خصص جزء منها لنقل أعضاء البعثة للتكفل بالحجاج وخدمتهم بالإضافة كذلك إلى نقل الحجاج.

وأشار بعض الحجاج إلى أن فرحتهم لا توصف، خاصة وأن البعض منهم سجّل 16 مرة في القرعة. ولم يتسنَ له الظفر بزيارة البقاع المقدسة إلا هذه المرة. والبعض الآخر إنتظر لأكثر من 10 سنوات.

وعبّر الحجاج عن فرحتهم وسعادتهم بعد اختيارهم لزيارة أشرف بقاع الأرض مكة المكرمة، كما دعا الحجاج وتضرعوا إلى الله من أجل حماية الوطن ونصرة إخواننا في فلسطين. بالإضافة كذلك إلى الدعاء لكافة الجزائريين بالصحة والعافية.