إنطلاق أول رحلة للحجاج من مطار قسنطينة

إنطلقت ظهيرة أمس الجمعة أول رحلة تضم الفوج الأول لحجاج هذا الموسم،من مطار قسنطينة الدولي، وسط أجواء روحانية ميزها التنظيم المحكم.

أشرف والي قسنطينة عبد السميع سعيدون،على انطلاق أول رحلة لموسم حج 1439 هـ/ 2018 م، في اتجاه البقاع المقدسة.

انطلاقا من مطار محمد بوضياف الدولي، و ذلك بحضور السلطات المدنية و العسكرية،و ضمت الرحلة الأولى على متن الخطوط الجوية الجزائرية 290 حاجا و حاجة.

وتسلم معظمهم تسلموا جوازات سفرهم في ذات المكان،قبل أن يتم نقلهم على متن حافلات في اتجاه المطار،أين قاموا بإتمام باقي الإجراءات في ظروف تنظيمية محكمة و هدوء تام.

وهذا بمساعدة الكشافة الإسلامية و مصالح الحماية المدنية و الصحة،و عمال المطار.و يتم توديعهم من قبل الوالي و الوفد المرافق له.

و ستنطلق عدة رحلات للحجاج نحو البقاع المقدسة من مطار قسنطينة،حيث سيتم التقيد بذات الإجراءات، من أجل تسهيل الأمر على الحجاج .