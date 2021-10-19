إنطلاق أول قطار لنقل الحديد من محطة المسيلة إلى ميناء بجاية

إنطلق الإثنين الماضي أول قطار يحمل شحنة حاويات لمواد رسكلة الحديد موجهة للتصدير انطلاقا من محطة المسيلة إلى ميناء بجاية. وأوضحت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن مرسيم الإنطلاق تمت تحت إشراف والي ولاية المسيلة عبد القادر جلاوي.

كما حضر مراسيم الأنطلاق كل من عبد الوهاب أكتوش، مستشار المدير العام و السيد مراد تازدايت، مدير الناحية السككية للجزائر، ممثلين للمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إلى جانب إطارات ومسؤولي الولاية.

وأضاف ذات البيان أن هذه العملية جاءت تنفيذا للاتفاقية التي تربط الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مع شركة “الامتياز” للبيئة والتنمية المستدامة. وهذا بغرض نقل منتجات الشركة الموجهة للسوق الوطنية وللتصدير نحو دولتي الهند والصين الشعبية.