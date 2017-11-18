إنطلاق أول مكتب اقتراع متنقل بتندوف

إنطلق بعد ظهر اليوم أول مكتب متنقل نحو منطقة الكحال وشناشن في إطار انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية.

وسيمكن هذا المكتب المتنقل أداء الواجب الإنتخابي لـ978 مسجلا في القوائم الإنتخابية من البدو الرحل والذين سيشرعون في الإقتراع بعد غد الإثنين.

وتضم قافلة هذا المكتب المتنقل سبع (7) سيارات وتتوفر على التأطير اللازم وعلى كل الوسائل المتعلقة بالعملية الإنتخابية .

ويرافقها أعضاء من مداومة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات بتندوف وعدد من ممثلي التشكيلات السياسية المتنافسة في محليات 2017 .