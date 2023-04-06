إنطلاق أول ورشة حول التكوين الفني في الجزائر

أشرفت صبيحة اليوم الخميس، وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، على إنطلاق الورشة الوطنية الأولى حول التكوين الفني في الجزائر، بقصر الثقافة مفدي زكرياء.

وحسب بيان للوزارة، تهدف الورشة، لتقديم نتائج وتوصيات ورشات العمل الجهوية الخاصة بتحسين وتوحيد البرامج البيداغوجية ومسارات التكوين في مؤسسات التكوين الجهوي التابعة لقطاع الثقافة والفنون.

وحضر الفعالية، كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون التربية والتعليم العالي. ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري. ومدراء المعاهد التكوينية التابعة للقطاع ومجموعة من الخبراء في مجال التكوين.

وقالت وزيرة الثقافة، في كلمة لها بالمناسبة، أنه تم الوصول إلى جملة من التوصيات. المتعلقة بالمدارس والمعاهد الجهوية لمعالجة المشاكل التي تخص مسارات التكوين وكيفية إنجازها.

وأضافت الوزيرة، أن إعادة النظر في مسارات التكوين وإنجازها طبقا لمعايير الجودة هي حتمية تفرض نفسها في سياق التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني بشكل عام والاقتصاد الثقافي بشكل خاص.

ودعت مولوجي، أسرة التكوين إلى بذل كل الجهود للارتقاء به إلى الرهانات التي نصبو إليها جميعا. والتي يوليها رئيس الجمهورية عناية فائقة من خلال التأكيد على تطوير الصناعة السينماتوغرافية. وتأسيس المعهد الوطني العالي للسينما. وإنشاء بكالوريا الفنون وغيرها من المبادرات التي تصب في هذا الاطار.

وشهدت هذه الورشة الوطنية الأولى حول “التَّكوين الفني في الجزائر”. تقديم نتائج وتوصيات ورشات العمل الجهوية الخاصة بتحسين وتوحيد البرامج التكوينية في قطاع الثقافة والفنون.بما يتماشى مع المعايير الدولية. ومقاييس ضمان الجودة من طرف مجموعة من الاساتذة والخبراء الوطنيين والدوليين.