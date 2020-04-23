إنطلاق أوّل رحلة تجارية إلى موريتانيا لتصدير التمور على متن الخطوط الجوية

أعلنت مديرية الشحن الجوي التجاري التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن إقلاع طائرة شحن محملة بأطنان من التمور من مطار الجزائر باتجاه مطار نواكشوط موريتانيا .

ويأتي هذا في إطار برنامج التبادل التجاري بين البلدين حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية.

وتعتبر هذه الرحلة التجارية المبرمجة هي الأولى ضمن برنامج يتضمن 4 رحلات والتي ستبرمج تدريجيا خلال الأيام القادمة.

و قال أمين أندلسي المكلف بالإعلام لدى الخطوط الجوية الجزائرية، أنه تم تسطير برنامج لرحلات شحن جوية مع متعاملين اقتصاديين جزائريين من أجل تصدير منتجاتهم نحو الدول الأفريقية.

وأضاف أن متعاملون جزائريين يستعدون أيضا لاستيراد عشرات الأطنان من الأسماك من موريتانيا على متن ذات الطائرات خلال رحلات الإياب.

و أكد أيضا أن مفاوضات جد متقدمة مع عدة متعاملين اقتصاديين جزائريين لتصدير منتجاتهم نحو عدد من الدول الإفريقية.