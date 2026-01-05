إنطلاق أوّل عملية لنقل الحاويات بالقطار من ميناء الجزائر

إنطلقت أول عملية لنقل الحاويات بالقطار من ميناء الجزائر العاصمة والتي تمت نحو منطقة رويبة. وذلك بهدف الارتقاء بأداء الموانئ وضمان إنسيابية حركة البضائع.

وحسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، فقد شملت العملية التي جرت أمس الأحد نقل 48 حاوية بطول 20 قدما. في خطوة نوعية تجسد اعتماد أنماط نقل حديثة ومتعددة. وتسخير الإمكانيات الكفيلة بتحسين معالجة الحاويات وضمان انسيابية حركة البضائع.

وتأتي هذه العملية، التي تدخل في إطار تعزيز النجاعة اللوجستية والارتقاء بأداء الموانئ الوطنية. تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود.

