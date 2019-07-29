إنطلاق أيام مسرح الجنوب بالعاصمة والدخول مجاني

تنطلق اليوم الإثنين، فعاليات الطبعة الـ9 “للأيام المسرحية للجنوب”، والتي سيحتضنها المسرح الوطني الجزائري، محي الدين باش طارزي، بالجزائر العاصمة، في الفترة الممتدة ما بين 29 جويلية، و03 أوت القادم.

و ستكون مدينة “جانت”، ضيف شرف هذه الطبعة، من الأيام المسرحية للجنوب.

و ستعرض مسرحيات جديدة ومعارض، بالإضافة إلى ورشات تكوين لكل الفئات العمرية، وعروض للرقص ولقاءات شعرية.

بالإضافة إلى بيع الكتب بالتوقيع، بداية من يوم غد الثلاثاء، مع الروائي وسيني لعرج، والأكاديمي عبد القادر يوزيدة ، ومحمد الأمين بحري و الباحث أحسن تيلاني.

الدخول سيكون مجانا كل يوم بالمسرح الوطني، في الجزائر العاصمة.