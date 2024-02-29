إنطلاق إجتماع فريق العمل رفيع المستوى إستعدادا لقمة الغاز بالجزائر

إنطلقت صبيحة اليوم الخميس، أشغال إجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى إستعدادا للقمة السابعة للمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر.

وينعقد اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة. إجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى بشأن الإستعدادات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. من أجل تحضير مشروع “إعلان الجزائر”. الذي سيرفع غدا الجمعة للإجتماع الوزاري قبل عرضه لمصادقة رؤساء دول وحكومات المنتدى خلال إجتماع القمة السبت المقبل.

وخلال الإجتماع الوزاري الإستثنائي للمنتدى، سيناقش وزراء الطاقة النسخة النهائية للإعلان والقرارات المرتبطة به. لتتم المصادقة عليها من طرف رؤساء دول وحكومات المنتدى على مستوى القمة التي ستنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وبعد الجلسة الصباحية لاجتماع الخبراء، سيتم بعد ظهر اليوم الخميس تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز والكائن بالعمارة “ب” بوزارة الطاقة والمناجم بالجزائر العاصمة. والذي يعد مركزا للإبتكار والأبحاث، مخصص لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز.

كما سيتم عرض تقرير “توقعات الغاز العالمية 2050” للمنتدى، في طبعته الثامنة. بحضور مهنيي صناعة الغاز وأكاديميين و ممثلي وسائل الإعلام المحلية و الأجنبية.