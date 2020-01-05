إنطلاق إحتفالات يناير 2970 بتيزي وزو

إنطلقت بولاية تيزي وزو الإحتفالات الخاصة بالعام الأمازيغي الجديد، يناير 2970، اليوم الأحد.

وذلك بتسطير برنامج ثري بمختلف المؤسسات الثقافية عبر الولاية، حسبما علم من المديرية المحلية للثقافة.

ووفقًا للبرنامج المسطر من طرف هذه الهيئة بالتنسيق مع مهرجان الفنون والثقافات الشعبية والجماعات المحلية والحركة الجمعوية، فقد تم برمجة محاضرات حول موضوع يناير ومعرض حول التراث المادي واللامادي المرتبط بإحياء هذا الإحتفال الشعبي وورشات بيداغوجية وعروض لأفلام ومسرحيات ستتواصل إلى غاية 14 من الشهر الجاري.

وستكون هذه الإحتفالات مناسبة للعودة لرمزية الإحتفال بيناير الذي تم ترسيمه في 2018 كـ”عيد وطني وعطلة مدفوعة الأجر”.

وسيتم الإفتتاح الرسمي لهذا الإحتفال الذي يحمل شعار “يناير: الوجود التراثي وتوطيد الهوية” بعد غدٍ الثلاثاء، بدار الثقافة “مولود معمري” بتنشيط من الفرقة الفلكلورية العيساوة من تيبازة.

كما سيتم في نفس اليوم فتح سوق ومعارض حول المناسبة الوطنية، أين سيتم عرض مصنوعات تقليدية، بالإضافة إلى أطباق تقليدية، منتجات محلية فلاحية وكتب.

وسينظم هذان النشاطان من طرف منظمات المجتمع المدني ومتحفي الفنون والتقاليد الشعبية للجزائر وباردو بالجزائر العاصمة ومديريات الثقافة لتيزي وزو، بجاية، البيض، غرداية، باتنة وبرج بوعريريج.

إلى جانب هيئات أخرى كالمحافظة السامية للأمازيغية، المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ، علم الإنسان والتاريخ، مركز البحث في الإنثروبولوجيا الإجتماعية والثقافية بوهران ودور نشر.