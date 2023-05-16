قناة النهار إنطلاق إختبارات الفصل الثالث لأقسام الرابعة متوسط بقلم النهار أونلاين نشر في 16 ماي 2023 - 11:38 شارك غرِّد أرسل 36 0 إنطلاق إختبارات الفصل الثالث لأقسام الرابعة متوسط. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QaBbK اقرأ أيضا وزير الخارجية السعودي: التعاون بين البلدين يخدم أمن واستقرار العالم العربي.. قناة النهار 09 ماي ارزقي رمان : " الأوراق مكشوفة مع المنتخب المغربي" قناة النهار 09 ماي طالع هابط: النوي يفجر فضيحة كبيرة ويكشف المتسببين في تلوث واد الحراش ويطالب السلطات بالتدخل العاجل قناة النهار 02 ماي طالع هابط: شاهد كيف فاجىء النوي إطارات عدل بمعرض باتيماتيك قناة النهار 09 ماي "طالع هابط: "راهي مخروبة في الجلفة".. مئات الأشجار دمروها في الشارف قناة النهار 07 ماي طرقات تهترئ أشهر بعد إنجازها..لماذا لا تدوم صلاحيتها أكثر من سنتين؟ قناة النهار 29 أفريل مع اقتراب موسم الإصطياف.. الجالية ترحب بكل التسهيلات لقضاء الصيف في الجزائر قناة النهار 09 ماي الفريق أول شنقريحة يترأس أشغال الدورة الـ 16 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحـ.ـربية قناة النهار 25 أفريل الطفل أيوب بحاجة إلى 600 مليون سنتيم لعلاجه خارج الوطن قناة النهار 12 ماي هكذا تم إستقبال المنتخب المغربي لاقل من 17 سنة بمطار قسنطينة قناة النهار 28 أفريل