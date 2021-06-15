إنطلاق إمتحانات البيام لدى المحبوسين

إنطلقت اليوم الثلاثاء، إمتحانات شهادة التعليم المتوسط، دورة جوان 2021، لدى المحبوسين في المؤسسات العقابية.وأشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج سعيد زرب، على إعطاء إشارة إنطلاق الإمتحانات، من ولاية تيارت.

وينتظر أن يشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج على عملية انطلاق امتحانات التعليم المتوسط خلال الفترة المسائية بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بعين وسارة في الجلفة.

وحسب بيان لوزارة العدل، أمس الإثنين، تم تسجيل 4103 محبوسا منهم 45 محبوسة مترشحين لنيل شهادة التعليم متوسط برسم السنة الدراسية 2020- 2021. موزعين على 46 مؤسسة عقابية عبر التراب الوطني معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات.

وارتفع عدد المحبوسين المترشحين في هذا الامتحان، هذه السنة بنسبة تفوق 48 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.ويتم تنظيم هذا الامتحان تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتأطير من أساتذة تابعين لقطاع التربية.وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة العدل.

للإشارة تم تسجيل خلال هذه السنة الدراسية 35.922 محبوسا يتابعون دراستهم في مختلف الأطوار. منهم 28.917 مسجلا في التعليم عن بعد و52 في التعليم العالي و6.953 مسجلا في أقسام محو الأمية.