إنطلاق إمتحان السنكيام غدا الأحد

ستنطلق غدا الأحد، امتحانات تقييم المكتسبات في التعليم الابتدائي “السنكيام”، عبر كل الإبتدائيات.

وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، قد كشف قبل أيام، أن امتحانات تقييم المكتسبات في التعليم الابتدائي ستكون بمقاربة جديدة.

وأكد بلعابد خلال ندوة صحفية حول ضبط وضعية تحضير الامتحانات المدرسية الوطنية دورة جوان 2024 أن إمتحانات تقييم مكتسبات “السنكيام” ستكون بنفس الأهداف والمقاصد، وستجري في الفترة الممتدة من 12 ماي إلى غاية 14 ماي الجاري.

وتابع الوزير أن امتحانات تقييم المكتسبات للسنة الخامسة ابتدائي ستشمل 6 مواد بدلا من 12 مادة وهي العربية، تاريخ وجغرافيا، الرياضيات، تربية إسلامية، اللغة الفرنسية والامازيغية.