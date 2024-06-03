إنطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” عبر الوطن

إنطلقت صبيحة اليوم الإثنين إمتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” عبر التراب الوطني في أجواء تنظيمية محكمة.

وأشرف على انطلاق الإمتحان وزير التربية عبد الحكيم بلعابد من ثانوية شبايبية محمد الطاهر بلدية العيون ولاية الطارف.

للإشارة سيجتاز 818439 مترشح إمتحان البيام غدا. ويمثل منهم المترشحين الأحرار نسبة 1.6 بالمائة. والإناث تمثلن 53 بالمائة من مجموع المترشحين على مستوى 3040 مركز إجراء. على أن يتم تصحيح أوراق الإمتحان على مستوى 97 مركز تصحيح في المتوسط.