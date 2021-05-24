إنطلاق إنتاج لقاح سبوتنيك V في الهند

أعلنت الهند، عن إنطلاق إنتاج لقاح “سبوتنيك V” الروسي على أراضيها، من خلال شركة “Panacea Biotec” الصيدلانية الهندية.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، اتفق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والشركة الهندية، على الإنتاج المشترك لـ100 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” في الهند سنويا.

وسيتم نقل أول دفعة من اللقاح المصنوع في الهند إلى مركز “غاماليا” في موسكو للإشراف على نوعيتها.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الشامل للقاح الروسي في الهند، في الصيف القادم.

وقال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إن هذه الخطوة، ستساعد الهند في مكافحة الوباء.

مشيرا إلى أنه سيتم تصدير هذا اللقاح لحماية الناس في الدول الأخرى، لاحقا.