إنطلاق إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة

إنطلقت اليوم الأحد، إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بمشاركة 426 مترشحاً على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر الوطن.

ويعدّ الاقتراع محطة جديدة في مسار تكريس الممارسة الديمقراطية في الجزائر وتعزيز مصداقية مؤسسات الدولة. حيث تأتي الانتخابات بعدما استدعى رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، الهيئة الناخبة في الثاني والعشرين جانفي المنصرم. لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. بمقتضى المواد 91 الفقرة 7 و121 و122، الفقرة الثالثة من الدستور.

وكشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنّ الهيئة الناخبة تضمّ 27241 منتخباً. ويتوزّع هؤلاء على 2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية. كما بلغ عدد ملفات الترشح المودعة، 629، منها 410 ملفاً لمنتخبين ينتمون لـ 23 حزباً سياسياً، و219 ملفاً لمنتخبين أحرار.

وأعلنت السلطة المستقلة عن قبول 426 ملفاً، منها 249 ملفاً لمترشحين ينتمون إلى عشرين حزباً سياسياً و177 ملفاً لمترشحين أحرار. ويتعلق الأمر بـ 202 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية الولائية و224 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية.



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