إنطلاق إنجاز أزيد من 1000 وحدة سكنية بمعسكر 

استفادت بلدية غريس بولاية معسكر، من حصة سكنية قدرت بـ 1085 وحدة من مختلف الصيغ ينتظر الانطلاق في إنجازها قريبا.

وحسبما علم اليوم الإثنين من مفتاح علي رئيس المجلس الشعبي البلدي، فإن هذه الحصة تشمل على 865 مسكن من صيغة البيع بالإيجارعدل.

كانت قد خصصت لها أرضية وتم إختيار مؤسسة تركية لإنجازها.

حيث أشار مفتاح علي أن بلدية غريس استفادت أيضا، من حصة جديدة من السكنات الترقوية العمومية قدرت بـ 100 وحدة.

هذا إلى جانب 80 مسكن عمومي إيجاري، إضافة إلى 40 إعانة للبناء الريفي تم توزيعها على المواطنين.

كما تجري من جهة أخرى، أشغال إنجاز 240 مسكن عمومي إيجاري ينتظر استلامها قبل نهاية السنة الجارية.