إنطلاق إنجاز مشروع “بلدنا” لإنتاج الحليب المجفف الثلاثاء المقبل

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، عن إنطلاق أشغال إنجاز مشروع “بلدنا” الجزائري-القطري لإنتاج الحليب المجفف يوم الثلاثاء المقبل.

وقال وزير الفلاحة خلال كلمة له بمناسبة افتتاح اللقاءات الوطنية مع المستثمرين المستفيدين من أراض فلاحية في إطار حق الامتياز. لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. إنه من المنتظر أن تنطلق أشغال الحفر للتنقيب عن الماء ضمن مشروع “بلدنا” هذا الثلاثاء.

و تم التوقيع نهاية أفريل الماضي على اتفاقية إطار لإنجاز مشروع منظومة فلاحية صناعية متكاملة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته. عن طريق الشراكة بين “بلدنا” القطرية والدولة الجزائرية، ممثلة في الصندوق الوطني للإستثمار.

ويتربع هذا المشروع على مساحة إجمالية قدرها 117 ألف هكتار مكونة من ثلاثة أقطاب. يحتوي كل منها على مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف. مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب.

كما سيسمح المشروع بإنتاج 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليا. إضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء. والمساهمة في رفع عدد رؤوس القطيع الوطني من الأبقار. ومن شأن هذا المشروع الذي تقدر تكلفته بـ 3.5 مليار دولار، لإنشاء 5000 منصب شغل مباشر.

وسيتم إنجاز المشروع على أربعة مراحل، حيث تنتهي المرحلة الأولى بالدخول في مرحلة الانتاج الفعلي في آفاق 2026.