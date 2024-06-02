إنطلاق إنجاز 21 مشروعا مهيكلا بعدة ولايات قريبا

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عمر ركاش، عن توقيع يوم الخميس الماضي 21 قرارا نهائيا للإستفادة من العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية. حيث سينطلق قريبا إنجاز مشاريع مهيكلة على مستوى عدة ولايات.

وقال ركاش خلال مداخلته بمناسبة الملتقى الوطني حول آفاق الإستثمار في الزراعات الإستراتيجية وتثمين السلالات المحلية الذي تنظمه ولاية النعامة. أن هذه المشاريع التي ستنطلق في القريب العاجل ستغير وجه الولايات التي ستنجز بها. على غرار عنابة، البويرة، بجاية ومستغانم. مؤكدا الحرص على توزيع هذه المشاريع على مناطق مختلفة من الوطن.

وبعد أن استعرض التسهيلات والمزايا التي أقرتها الدولة لفائدة المستثمرين، كشف ركاش عن تسجيل 7369 مشروعا إستثماريا. 179 منها على مستوى شباك المشاريع الكبرى و126 مشروع مرتبط بأجانب. وذلك منذ شروع الوكالة في نشاطها في الفاتح نوفمبر 2022 وإلى غاية 26 ماي الماضي.