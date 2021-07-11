إنطلاق الأيام الوطنية الأولى للمونودرام ببومرداس

إنطلقت اليوم بقاعة المحاضرات ببومرداس ودار الثقافة رشيد ميموني، أيام بومرداس الوطنية للمونودرام في طبعتها الأولى والتي ستستمر إلى غاية 15 من الشهر الجاري، من تنظيم جمعية الشعلة للمسرح والسينما ودعم من ولاية بومرداس.

وستعرف هذه التظاهرة المسرحية مشاركة العديد من الأسماء المعروفة في فن المونودرام، تتقدمهم الفنانة ريم تاكوشت بعملها “السواد في الأمل والممثل حسن عزازني وجناتي سعاد ونسرين بلحاج وفوزي بايت ووهيبة باعلي، كما ستكون هذه العروض متبوعة بنقاشات يديرها المخرج المسرحي محمد شرشال صاحب الجائزة الكبرى في المهرجان العربي للمسرح بعمله الموسوم بـ”جي بي أس”.

جمعية الشعلة للمسرح والسينما ارتأت أن يكون على هامش التظاهرة ورشات تكوينية من أجل فتح الباب أمام الموهوبين وممن يرغب في خوض غمار المسرح، حيث ستنظم وشتين تكوينيتين، الأولى في مجال إعداد الممثل ستؤطرها الممثلة نضال الجزائري والورشة الثانية خاصة بالكوريغرافيا ستشرف عليها الكوريغرافية قيميري خديجة.

التظاهرة المسرحية ستعرف تنظيم معرض يشمل أبرز نجوم الفن مثل عز الدين مجوبي وعبد القادر علولة وصونيا مكيو وهذا بساحة دار الثقافة رشيد ميموني بومرداس.

وسيستضيف المهرجان ضيوف شرف من أبرز رجال المسرح والسينما على المستوى الوطني. وأوضح المنظمون أن حفل الافتتاح سيتضمن عرضا كوريغرافيا من إنتاج التعاونية الثقافية والفنية “واش” بالتنسيق مع المعهد العالي لمهن العرض والسمعي البصري، كما سيتم تكريم عائلة الفنان الراحل زبير لوانشي.

وتهدف التظاهرة إلى تفعيل النشاط الثقافي والمسرحي في المدينة بصفة خاصة والولاية بصفة عامة وإبراز دور المسرح في توعية الشباب والمساهمة في بناء المجتمع مع إعطاء اهتمام بالتكوين في المجال المسرحي لترسيخ تقاليد مسرحيّة في المنطقة.