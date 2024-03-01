إنطلاق الإجتماع الوزاري الإستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز

إنطلق منذ قليل الإجتماع الوزاري الإستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وينعقد اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، الإجتماع الوزاري الإستثنائي التحضيري للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. بمشاركة وزراء الطاقة للدول الأعضاء، قصد دراسة ومناقشة النسخة النهائية لـ”إعلان الجزائر” والقرارات المرتبطة به. قبل عرضها لمصادقة القمة المرتقبة غدا السبت. برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي جدول أعمال الإجتماع، المقرر في الصبيحة، تنظيم حفل توزيع جوائز منتدى الدول المصدرة للغاز في نسختها الثانية. لتكريم الشخصيات والهيئات التي قدمت مساهمات استثنائية لقطاع الغاز.

وستتواصل الأشغال بعد الظهر، بعقد إجتماعات ولقاءات ثنائية، وكذا التوقيع على مذكرات تفاهم بين المنتدى وكل من لجنة الطاقة الافريقية (AFREC) التابعة للاتحاد الافريقي. ومعهد البحوث الإقتصادية التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا “الاسيان” ودول شرق آسيا (ERIA).