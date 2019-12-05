إنطلاق الإجتماع الوزاري الـ177 لوزراء نفط “أوبك” اليوم بفيينا

تحتضن، اليوم الخميس، العاصمة النمساوية فيينا المؤتمر الوزاري الـ177 لمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”.

وتوافد عدد من وزراء مختلف الدول للمناقشة وعلى مدى يومين، إمكانية تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج بواقع مليون و200 ألف برميل في اليوم.

وهو الاتفاق الذي تم إبرامه بين المنتجين من داخل وخارج “أوبك” وذلك حتى النصف الثاني من العام المقبل.

ويتوقع أن تلقى التطورات الأخيرة في أسعار النفط وما شهدته من تذبذب صعودا وهبوطا بظلالها على أعمال المؤتمر الوزاري.

وتأتي اجتماعات فيينا اليوم الخميس وغدا الجمعة في وقت حساس بسبب التطورات الجيوسياسية المتمثلة في التصعيد القائم بين أمريكا وإيران.