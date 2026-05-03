إنطلاق الإمتحانات التجريبية لشهادتي “البيام” و “الباك”

إنطلقت صبيحة اليوم الأحد، الإمتحانات التجريبية لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا 2026.

وفي أجواء يسودها الانضباط والجدية، انطلقت اليوم الامتحانات التجريبية لشهادة التعليم المتوسط. والبكالوريا كمرحلة مهمة في مسار التحضير للامتحان النهائي.

وكانت وزارة التربية الوطنية، قد حدّدت تنظيم الاختبارات التجريبية لتلاميذ الرابعة متوسط والثالثة ثانوي للسنة الدراسية 2026/2025. في الفترة الممتدة بين 3 و7 ماي المقبل. بما يتيح للتلاميذ التدرب على الامتحانات المدرسية الوطنية المقبلين عليها”.

وسيجتاز تلاميذ السنة الرابعة متوسط امتحاناتهم التجريبية أيام 3، 4 و5 ماي 2026. في حين سيتم تنظيم الاختبارات التجريبية لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي بين 3 و7 ماي.

بالمقابل سيتم تنظيم إختبارات الفصل الثالث لمرحلة التعليم الابتدائي وللسنوات الأولى والثانية والثالثة من التعليم المتوسط، وكذا السنتين الأولى والثانية من التعليم الثانوي، في الفترة الممتدة بين 10 إلى 14 ماي. في حين ستنظم امتحانات تقييم المكتسبات للسنة الخامسة ابتدائي أيام 3، 4 و5 من ذات الشهر.

وأشار المصدر إلى برمجة امتحانات تقييم المكتسبات في نهاية الطورين الأول والثاني من مرحلة التعليم الابتدائي للسنتين الثانية والرابعة يومي 4 و5 ماي.

أما بالنسبة للإمتحانات الرسمية الخاصة بشهادتي التعليم المتوسط فستكون من 19 إلى 21 ماي.، وشهادة البكالوريا من 7 إلى 11 جوان. كما سيتم تنظيم الاختبارات الاستدراكية لجميع المستويات يومي 22 و23 جوان.

