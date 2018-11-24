إنطلاق الإنتخابات النيابية والبلدية بالبحرين

إنطلقت صباح اليوم السبت، عمليات الإقتراع للإنتخابات النيابية والبلدية في جميع المراكز العامة والفرعية المنتشرة في محافظات مملكة البحرين.

وذلك لإختيار 40 مرشحا بمجلس النواب و30 مرشحا بالمجالس البلدية.

وبلغ عدد الناخبين والناخبات في الانتخابات النيابية والبلدية لهذه السنة 365.467 ناخبا وناخبة.

كما بلغ عدد المرشحين والمرشحات لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية 430 مرشحا ومرشحة في 40 دائرة إنتخابية

من بينهم 293 مرشحا ومرشحة للإستحقاق النيابي و137 مرشحا ومرشحة بالنسبة للاستحقاق البلدي.

وهذه خامس إنتخابات نيابية وبلدية تشهدها مملكة البحرين منذ إنطلاقة المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني قبل أكثر من عشر سنوات تقريبا.