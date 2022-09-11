إنطلاق البرنامج الوطني للتشجير بداية من 25 سبتمبر القادم

كشف المدير العام للغابات جمال طواهرية، أن البرنامج الوطني للتشجير سينطلق بداية من 25 سبتمبر ويمتد إلى غاية 9 أكتوبر القادم.

وأضاف طواهرية خلال لقاء مع لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني، أن البرنامج الوطني للتشجير منذ سنة 2000 تم من خلاله زراعة اكثر من 2مليار شتلة بمعدل 847٫296 هكتار أي 70 بالمائة من الهدف العام.

أما عن برنامج التشجير هذه السنة، فأشار طواهرية إلى أنه سينطلق بداية 25 سبتمبر الى غاية 9اكتوبر. اين تم تسخير 2600 مندوب بلدي. و61 مهندس ولاية. و150 من المديرين التنفيذيين في ONS