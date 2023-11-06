إنطلاق البطولة العسكرية ما بين المدارس للجيدو

‎تحتضن المدرسة العليا للبحرية بتامنفوست بالناحية العسكرية الأولى، فعاليات البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس للجيدو، وهذا خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 09 نوفمبر 2023.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أشرف على مراسم إفتتاح هذه المنافسة اللواء قائد المدرسة.

وتعرف البطولة مشاركة 18 فريقا يمثلون مختلف المدارس العسكرية للجيش الوطني الشعبي، فئتي الذكور- الإناث.‎

وتأتي هذه البطولة، في إطار تجسيد برنامج النشاطات الرياضية العسكرية الوطنية للموسم 2023/2024.