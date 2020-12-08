إنطلاق البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالبندقية النصف آلية بقسنطينة

أشرف العقيد القائد الجهوي للدرك الوطني بقسنطينة اليوم الثلاثاء على مراسيم إفتتاح البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالبندقية النصف آلية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني تجري فعاليات هذه البطولة، التي ستستمر إلى غاية 10 ديسمبر المقبل، بحقل الرمي باللواء السابع المدرع بتلاغمة

ويشارك في البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالبندقية 130 رامي يمثلون 20 فريقا من الجنسين من مختلف وحدات الدرك الوطني.

وتدخل

وتدخل هذه البطولة في إطار البرنامج السنوي للنشاطات الرياضية العسكرية الوطنية والدولية للموسم الرياضي 2020/2021.