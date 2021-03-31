إنطلاق التجارب التقنية على الشطر الأول من الخط الأوّل لترامواي مستغانم

إنطلقت أمس الثلاثاء التجارب التقنية على الشطر الأوّل من الخط الأوّل لترامواي مدينة مستغانم.

وأفاد مدير النقل، مصطفى قادة بلفار “لوأج” أن التجربة الأولى لهذا الشطر أجريت على مسافة 7 كلم.

وذلك بين مركز الصيانة الثانوي بحي 5 جويلية 1962، ومركز المراقبة والتحكم بحي صلامندر مرورا بمحطة السكة الحديدية بوسط المدينة.

وأوضح بلفار، أنه جرى خلال هذه العملية قطر العربة التي تم استلامها شهر ديسمبر الماضي على طول مسار الخط لتجريب السكة الحديدية وإزالة كل معيقات السير عليها في انتظار التشغيل الذاتي باستعمال الطاقة الكهربائية الذي سيكون في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح بلفار إلى إمكانية التشغيل التجاري لهذا الشطر شهر جويلية المقبل إذا تم استلام بعض التجهيزات الضرورية الخاصة بمركز التحكم واستلام الشطر الثاني الممتد إلى الضاحية الشمالية للمدينة “منطقة خروبة” خلال نفس الفترة.

وبخصوص مدى تقدم الأشغال أوضح مدير المشروع، الحبيب بخدة “لوأج” أن نسبة تقدم إنجاز أنظمة تشغيل الترامواي بلغت 80 في المائة فيما تجاوزت نسبة إنجاز المنشآت القاعدية 95 في المائة.

ووأوضح بخدة، أن هذه التجارب التكميلية ستلي تلك التي أجريت ديسمبر الماضي على الخط الثاني (2 كلم) التجارب الأولية.

وذكر مدير المشروع أن التجارب الأولى للخط الثاني كانت ناجحة سواء بالنسبة للسكة الحديدية، أو لأنظمة الطاقة الكهربائية أو العربة التي تم تركيبها وطنيا من طرف مؤسسة سيتال بولاية عنابة.

وأشار إلى أن المحطة الكبرى الخاصة بالترامواي بصلامندر جاهزة لاستقبال باقي العربات المقدر عددها ب 23 عربة.