إنطلاق التجارب التقنية غدا على الخط الرابط بين حاسي خبي وغار جبيلات

بعد نجاح التجارب الأولية التي تم إجراؤها على مستوى خط السكة الحديدية الجديد بشار - تندوف – غارا جبيلات. انطلقت اليوم 14 جانفي 2026 التجارب التقنية باستخدام قطار تجاري تابع للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وتشمل الرحلة التجريبية في يومها الأول المسار الرابط بين محطة بشار ومحطة حاسي خبي مرورا بكل من محطات العبادلة، حماقير و تبلبالة. على أن يكون اليوم الثاني مخصصا للجزء الرابط بين حاسي خبي وغار جبيلات.

يذكر أن التجارب التقنية الجارية على طول الخط تأتي في سياق الوقوف على جاهزية الخط تمهيدا لبدأ عملية الاستغلال فور تدشينه ووضعه حيز الخدمة بصفة رسمية. إذ سيوفر هذا الخط إلى جانب نقل المواد المنجمية الثقيلة انطلاقا من مناجم غارا جبيلات. خدمات نقل المسافرين والبضائع بين جميع المحطات على طول الخط.