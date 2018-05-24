إنطلاق التجارب التقنية “لتليفريك”وهران بعد أيام

تستعد مديرية النقل لولاية وهران من أجل إطلاق التجارب التقنية الأولية للمصعد الكهربائي “التليفريك” بداية الشهر القادم.

وحسب مختار رزوق، مدير النقل بالولاية، فإن المصعد الهوائي سينطلق منتصف شهر رمضان المبارك بعد انتهاء الأشغال به.

مشيرا ان الإستغلال الفعلي لهذه الوسيلة سيدخل حيز الخدمة شهر جويلية المقبل كأقصى تقدير.

وصرح مدير النقل، أنّ المشروع كلّف غلاف مالي بلغ أكثر من 240 مليون دينار جزائري.

وأوضح ذات المدير، أن تسيير المصعد ستتكفل به إحدى المؤسسات وهي شركة “إيتاك” والمختصة في تسيير المصاعد الهوائية.

قائلا، أنّ هذه الوسيلة استغلت سنة 2012 وتوقفت لأسباب تقنية.