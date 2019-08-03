إنطلاق التحضيرات الأولية للمشاركة في الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية والفنية لسنة 2019

أعلنت وزارة السياحة عن إنطلاق التحضيرات الأولية للمشاركة في الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية لسنة 2019.

والتي تخص الحرفيات والحرفيين، التعاونيات والمؤسسات الحرفية الناشطة في قطاع الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،.

وتمس الجائزة الوطنية 07 عائلات لنشاطات الصناعة التقليدية الفنية وهي العمل على الطين، الجبس، الحجر والزجاج.

بالإضافة إلى العمل على المعادن، العمل على الخشب ومشتقاته وما يماثله، العمل على الصوف والمواد المماثلة.

ناهيك عن العمل على القماش والنسيج ، والعمل على الجلود.

وكذا العمل على المواد المختلفة التحف الفنية، الرسم والزخرفة، لافتات، ملصقات، الأشغال الفنية … الخ”.

مشيرة إلى أنه على الحرفيين الراغبين في الترشح التقرب من غرف الصناعة التقليدية والحرف التابعين لها إقليميا بغية إيداع ملف الترشح والإستفسار أكثر.

مؤكدة أن الإختيارات الأولية ستكون على مستوى غرف الصناعةالتقليدية والحرف من قبل لجان محلية في شهر سبتمبر 2019.

وحفل توزيع الجوائز سيتم خلال الإحتفال باليوم الوطني للحرفي الذي يصادف يوم 09 نوفمبر 2019.