إنطلاق التربص التحضيري للمنتخب المحلي يوم 04 ماي

عقد الناخب الوطني رابح ماجر جلسة عمل اليوم الأربعاء بمقر الإتحاد الجزائري لكرة القدم رفقة المناجير العام للمنتخب حكيم مدان، ومساعديه، مزيان إيغيل وجمال مناد.

وحدد الطاقم الفني للخضر موعد إنطلاق التربص التحضيري للمنتخب المحلي تحسبا للمباراة الودية التي ستلعب امام المنتخب السعوي يوم 9 ماي بإسبانيا.

وينطلق تربص المنتخب المحلي يوم 04 ماي القادم، وينتهي يوم العاشر من نفس الشهر، مباشرة بعد نهاية اللقاء الذي سيحتضنه ملعب رامون دي كارانزا بمدينة قادش الإسبانية على الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي.