إنطلاق التسجيلات الأولية للإستفادة من المزايا الموجهة للمناولين ومنتجي الأجهزة الإلكترونية

أعلنت وزارة الصناعة، عن إنطلاق عملية التسجيلات الأولية للحصول على المزايا والإعفاءات الموجهة لفائدة المناولين ومنتجي الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية.

ووحسب بيان للوزارة، فقد شرعت أمس الثلاثاء في عملية التسجيلات الأولية في الأنظمة المحددة لشروط وكيفيات الاستفادة من: النظام الجبائي التفضيلي في إطار أنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 20-313 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020.

بالإضافة إلى الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 20-311 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020.

ودعت الوزارة المتعاملين الراغبين في التسجيل في أحد هذه الأنظمة التقدم إلى مقر وزارة الصناعة.

كما دعت المتعاملين التسجيل عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]