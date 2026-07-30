أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن إنطلاق التسجيلات الأولية للإنضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي.

وحسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فعلي الراغبين في الإنضمام إلى ضباط، ضباط صف، رجال صف في صفوف: القوات البرية، القوات الجوية، القوات البحرية، قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، الدرك الوطني، الحرس الجمهوري، المديريات والمصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني. التسجيل عبر موقع الواب الرسمي لوزارة الدفاع الوطني https://mdn.dz/…/sommaire/recrutement/recrutement_ar.php

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