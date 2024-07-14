إنطلاق التسجيلات الجامعية الأولية بداية من 23 جويلية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن التسجيلات الجامعية الأولية ستكون من 23 جويلية إلى 27 جويلية المقبل.

وأضاف بداري خلال عرضه لمستجدات المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا السنة الجامعية 2024/2025. أن التسجيلات النهائية ستكون بداية من 11 إلى 15 أوت المقبل. و نتائج التوجيه ستكون يوم 6 أوت المقبل. كما سيكون على الطالب الجديد دفع حقوق التسجيل من 10 إلى 15 أوت المقبل.