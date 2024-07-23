إنطلاق التسجيلات الجامعية لحاملي البكالوريا الآن

إنطلقت اليوم الثلاثاء، على الساعة الثانية بعد الزوال، التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا الجُدد.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الإثنين، إن التسجيلات الجامعية الأولية لحاملي شهادة البكالوريا تنطلق اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 على الساعة 14 سا زوالا، على أن تمتد إلى غاية يوم 27 جويلية 2024 منتصف الليل.

وأوضح بيان وزارة التعليم العالي، أن التسجيلات الجامعية تكون عبر الرابط https://orientation-esi.dz أو عبر نسح رمز الاستجابة السريع.

3 منصات رقمية جديدة لتسهيل التسجيلات الجامعية

إستحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثلاث منصات رقمية جديدة لتسهيل عملية التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد.

وأطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوابة رقمية تتضمن ثلاثة تطبيقات، لتسهيل عملية التسجيل الجامعي.

ناهيك عن اعتماد رموز الاستجابة السريعة كأداة لمرافقة حاملي شهادة البكالوريا خلال تسجيلاتهم الجامعية.

وتتضمن البوابة الرقمية للتسجيل الجامعي منصة “توجيهكم” ومنصة أخرى تساعد الطالب في اختيار الأحسن في التخصص. إضافة الى استحداث تطبيق ثالث وهو تطبيق تكوين المسار.

كما تم استحداث هذه السنة ما يعرف رمز الاستجابة السريعة لتسهيل الولوج الى مختلف المنصات أو التطبيقات أو القيام بعملية التسجيل.

كما تم اعتماد هذه السنة المعدل الموزون بالإضافة الى المعدل العام المتحصل عليه في شهادة البكالوريا. إضافة الى اعتماد تطبيق في الذكاء الاصطناعي وهو أداة لمساعدة الطالب في حسن الاختيار.

كما أنه ولأول مرة يمكن للطالب متابعة تخصصين في مسارين مختلفين ببكالوريا واحدة. كما سيستفيد طلبة العلوم الطبية هذه السنة من شهادة مزدوجة.

فيما تم تأهيل خمسة عروض في العلوم الطبية، وسيكون هناك طبيب مختص في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القادمة.

كما تم ادراج تخصصات جديدة مثل هندسة النسيج بجامعة غليزان. بالإضافة الى هذا تم تأهيل خمسة عروض ضمن الشبكة الموضوعاتية في مجال صناعة تكنولوجيات السيارات.