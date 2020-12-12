إنطلاق التسجيلات الخاصة بـ”البكالوريا” بداية من منتصف ديسمبر

تدوم إلى غاية منتصف جانفي المقبل

الديوان الوطني يحدّد شروط وطريقة التسجيل

من المنتظر أن تنطلق التسجيلات الخاصة بامتحان شهادة “البكالوريا”، منتصف الشهر الجاري، على أن تستمر إلى غاية منتصف شهر جانفي المقبل، حيث أكد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بأنه يجب على التلاميذ احترام الرزنامة، لأن عدم احترامها قد يؤدي إلى الإقصاء من الامتحان.

وفصل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في طريقة التسجيل، حيث على المترشح التأكد من المعلومات الخاصة به “اللقب، الإسم، تاريخ ومكان الميلاد والشعبة”، وأكد الديوان بأنه لا يتحمل مسؤولية أي خطأ في المعلومات المصرح بها من قبل المترشحين.

كما يجب على كل مترشح إيداع ملفه الإداري في المؤسسة التابع لها في الآجال المحددة في الإعلانات، حيث يخصّ هذا الشرط كل المترشحين الأحرار ومترشحي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

ويتكون ملف التسجيل بالنسبة لمترشحي مديريات التربية، شهادة مدرسية تثبث مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو التقني أصلية ومصادق عليها من قبل رئيس المؤسسة أو شهادة إثبات المستوى أصلية، تسلم من المركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

أما بالنسبة لمترشحي المركز الوطني للتعليم والتكوين عند بعد، فيشترط شهادة التسجيل في “البكالوريا” لهذه الدورة، أصلية تسلم من المركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، إضافة إلى استمارة التربية البدنية والرياضية تستخرج من الموقع أو متوفرة على مستوى مديريات التربية.

وأكد الديوان بأنه على المترشح أن يقدم استمارة التسجيل الإلكترونية الخاصة به لطبيب محلف، وذلك قبل تسليمها إلى المديرية أو المركز التابع له، إن الطبيب المحلف، هو الوحيد الذي يقرر بكفاءة أو عدم كفاءة اجتيازكم لاختبار التربية البدنية والرياضية.

كما أنه لا بد على الأحرار إيداع ملفهم الإداري إلى مديريات التربية التابعين لها قبل التاريخ المحدد، كما ينبغي على مترشحي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، أن يودعوا ملفاتهم إلى المراكز التابعين لها قبل التاريخ المحدد، وبالنسبة لحقوق التسجيل، فهي تختلف حسب نوع الترشح، حيث بالنسبة للمتمدرسين، فيجب على كل متمدرس مترشح لـ”البكالوريا” المساهمة بمبلغ 1500 دج.

أما الأحرار الذين لم يسبق لهم وأن تحصلوا على “البكالوريا” الجزائرية، يساهمون بمبلغ 3000 دج بالنسبة للأحرار الذين سبق لهم وأن تحصلوا على “البكالوريا” يساهمون بمبلغ 5000 دينار.