إنطلاق التسجيلات الخاصة بمسابقة الضمان الاجتماعي يوم 20 أوت.. وهذه هي التخصصات

فتحت المدرسة العليا للضمان الاجتماعي أبوابها للمترشحين الراغبين بالالتحاق بمناصب في قطاع الضمان الاجتماعي، وهي مسابقة تخص المتحصلين على شهادة ليسانس في التعليم العالي، حيث تم تحديد تاريخ 20 أوت لانطلاق عملية التسجيل.

وتتمثل التخصصات في الحقوق والعلوم السياسية، العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية والمالية، إضافة إلى مهندسي الدولة في التسيير والتقنيات الحضرية، كما سيتم أيضا فتح أبواب المدرسة أمام الموظفين الذين يبلغ سنهم 32 سنة واثبتوا 3 سنوات عمل.

ويتكون ملف الترشح من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،نسخة مصادق عليها من شهادة “البكالوريا”، نسخة مصادق عليها من شهادة “الليسانس”، نسخة من قرار التعيين أو التثبيت بالنسبة للمترشحين الموظفين والترخيص بالمشاركة في المسابقة تسلمه الهيئة التي لها سلطة التعيين، وصل دفع حقوق التسجيل في المسابقة التي حددت بـ200 دينار جزائري.