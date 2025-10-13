إنطلاق التسجيلات الخاصة بمنحة رمضان للعائلات المعوزة

أعلنت بعض البلديات بالجزائر العاصمة، عن الإنطلاق قريبا في التسجيلات الخاصة بالمنحة التضامنية لشهر رمضان 2026.

وأعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية براقي عن انطلاق التسجيلات الخاصة بمنحة رمضان لفئة المعوزين. وعديمي الدخل لسنة 2026 ابتداء من 15 أكتوبر إلى غاية 11 ديسمبر 2025.

كما أشار رئيس البلدية من خلال إعلان نشرته ذات المصالح، أن الراغبين في التسجيل عليهم التقرب من مكتب الشؤون الإجتماعية بالمركز الثقافي مفدي زكريا.

