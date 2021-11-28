إنطلاق التسجيلات في إمتحان البكالوريا 2022

إنطلقت اليوم الأحد، التسجيلات الخاصة بإمتحان البكالوريا دورة 2022، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار، وتم فتح الرابط الخاص بالتسجيل.

وحسب بيان لوزارة التربية، ينطلق التسجيل بداية من اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021 إلى غاية يوم الخميس 23 ديسمبر 2021.

وأضاف البيان، أنه بالنسبة للمترشحين المتمدرسين ستنطلق العملية في المؤسسات التربوية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية. حيث يقوم مديرو المؤسسات بتسجيل تلاميذهم المعنيين بهذين الإمتحانين.

ويهدف الإجراء إلى التخفيف من معاناة التلاميذ وأوليائهم. بالإضافة كذلك إلى إعفائهم من مشقة تحمل عبئ التسجيل بأنفسهم وكل ما كان يعتريه من صعوبات وأخطاء.

كما تتكفل المؤسسة التعليمية بعملية تسجيل التلاميذ دون إقحامهم في ذلك.

وأضاف المصدر، أن هذا الإجراء بات ممكنا بفضل النظام المعلوماتي لقطاع التربية في إطار تسخيره لتحسين الخدمة العمومية.

كما يدخل في إطار التوسيع التدريجي والمستمر للخدمات التي يوفرها نتاج الأداء المسؤول والملتزم لجميع القائمين على تسيير المؤسسات التربوية للمرحلتين التعليميتين لا سيما التحيين الآلي للمعلومات

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار ستنطلق العملية عبر موقعي الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.

وتتم عملية التسجيل في البكالوريا على الرابط التالي: https://bac.onec.dz/ .

هذا وأعلنت وزارة التربية الوطنية أن التسجيلات الخاصة بإمتحانات البكالوريا والبيام. ستكون بداية من اليوم الأحد وإلى غاية الخميس 23 ديسمبر.

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