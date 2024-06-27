إنطلاق التسجيلات في البرنامج الخاص بالزيارات الدولية للمؤسسات الناشئة

أعلنت وزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عن بدء التسجيلات الخاصة ببرنامج الزيارات الدولية لفائدة 450 مؤسسة ناشئة جزائرية إلى كل من الصين والولايات المتحدة و كوريا الجنوبية.

وفي بيان للوزارة، المبادرة أشرف على إطلاقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال افتتاح الدورة الـ 55 لمعرض الجزائر الدولي. ويهدف هذا البرنامج الرائد إلى تمكين 450 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا من التعرف على بيئات ريادة الأعمال العالمية. وتوسيع شبكة العلاقات حيث يتضمن البرنامج زيارات لشركات التكنولوجيا ومراكز البحث والجامعات والحاضنات. ومراكز التسريع وحاضنات الابتكار في عدد من دول العالم الرائدة في المجال التكنولوجي.

وتشمل الزيارات المبرمجة في إطار هذه المبادرة كلا من الولايات المتحدة الأمريكية. حيث ستشارك 150 شركة ناشئة والصين بمشاركة 150 شركة ناشئة وكوريا الجنوبية بمشاركة 150 شركة ناشئة.

وفي ذات الاطار، توضح الوزارة، أنه سيتم تنظيم البرنامج على شكل مجموعات صغيرة لتسهيل التنسيق اللوجستي. حيث سيكون البرنامج مجانيا تماما بالنسبة للشركات الناشئة. بما في ذلك تذاكر الطيران، الإقامة، النقل المحلي. وكذا تسهيل الحصول على التأشيرات وغيرها من التكاليف.

وعليه دعت الوزارة كل الشركات الناشئة إلى الإطلاع على تفاصيل البرنامج والتسجيل فيه من خلال الموقع الالكتروني http://asep.dz.