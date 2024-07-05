إنطلاق التسجيلات في برنامج عدل 3 اليوم

ستنطلق اليوم الجمعة، على الساعة التاسعة مساء، عملية التسجيلات في برنامج البيع بالإيجار لسنة 2024 “عدل 3”.

وأطلقت وكالة “عدل”، أمس الخميس، المنصة الرقمية الخاصة بعملية التسجيل في برنامج عدل 3، التي تتوفر على موقع وتطبيق إلكترونيين.

حيث أن عملية التسجيل متاحة عبر موقع المنصة أو من خلال التطبيق.

ويمكن الولوج إلى المنصة الرقمية من خلال الرابط التالي: http://aadl3inscription2024.dz ، الذي يمكن من خلاله تحميل التطبيق الإلكتروني سواء للهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد” (بلاي ستور) أو “IOS” (متجر أبل - Apple).

طريقة التسجيل

وحسب ما أوضحه المدير العام لوكالة “عدل”، فؤاد مقراني، أمس، فإن طريقة التسجيل في عدل 3 “سهلة وبسطية”، لاسيما وأنها متاحة عبر الحاسوب أو الهاتف النقال.

وما على الراغبين في التسجيل عبر الحاسوب، سوى الدخول إلى المنصة عبر الرابط، ثم القيام باختيار الولاية، وإدخال رقم التعريف الوطني، ثم إدخال رقم الضمان الاجتماعي، وبعدها رقم الهاتف النقال.

وفي النهاية إدخال رمز التحقق “كابتشا”، ومن ثم الضغط لتأكيد البيانات ومن ثم تأكيد التسجيل.

حيث يظهر إثر ذلك رقم هاتف ثابت يتوجب الاتصال به، مع منح مهلة قدرها 24 ساعة للاتصال بهذا الرقم.

أما بالنسبة للتسجيل عبر التطبيق الخاص ب “عدل 3″، فيكون من خلال الدخول للتطبيق (يمكن تحميله من موقع المنصة).

ثم النقر على خانة التسجيل، قبل القراءة والموافقة على البيانات التي تظهر في الصفحة الموالية.

ويتم الانتقال بعدها إلى الصفحة الخاصة باختيار الولاية، إدخال رقم التعريف الوطني، رقم الضمان الاجتماعي.

ويمكن أيضا تعويض عملية إدخال هذين الرقمين من خلال استخدام خاصية مسح بطاقة التعريف الوطني البيومترية وبطاقة الشفاء.

وبعد إدخال رقم الهاتف النقال ورمز التحقق “كابتشا”، يتم الضغط لتأكيد البيانات من أجل تأكيد التسجيل.

حيث يظهر إثر ذلك رقم هاتف ثابت يتوجب الاتصال به،مع منح مهلة قدرها 24 ساعة للاتصال بهذا الرقمـ حسب الشروح المقدمة.

وتتمثل آخر مرحلة في عملية التسجيل عبر التطبيق في فحص التسجيل، حتى يتسنى بعدها تحميل استمارة التسجيل.

وشدد المدير العام لوكالة “عدل” على ضرورة استعمال الراغب في التسجيل رقم هاتفه الشخصي. وأنه لا يمكن استخدام رقم هاتف واحد في أكثر من عملية تسجيل.

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