إنطلاق التسجيلات في برنامج “Summer Camp 2026” لأبناء الجالية الوطنية

دعت وزارة الشباب، أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، إلى التسجيل للاستفادة من البرنامج التربوي والثقافي “Summer Camp 2026″، المنظم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية ووزارة التربية الوطنية.

وحسب بيان لوزارة الشباب، يستفيد من المبادرة التربوية 2026 Summer Camp، أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج الذين يقضون عطلتهم الصيفية بالجزائر.

وتستهدف هذه المبادرة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة، وستنظم خلال شهري جويلية وأوت عبر ثلاث دورات تربوية. وذلك على مستوى ولايات الشلف، بجاية بسكرة، تلمسان تيارت الجزائر، جيجل سطيف، سكيكدة، عنابة، البيض، الوادي خنشلة. وعين تموشنت.

ومن خلال أقسام تعليمية مدعمة بأنشطة تربوية وثقافية وترفيهية، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ارتباط أبناء الجالية بوطنهم الأم. وترسيخ هويتهم الوطنية والثقافية. وتعريفهم بمختلف مكونات الموروث اللغوي والتاريخي والثقافي والديني للجزائر.

ودعت وزارة الشؤون الخارجية عائلات الجالية الوطنية المقيمة بالخارج إلى تسجيل أبنائهم للاستفادة من هذه المبادرة. بما يتيح لهم خوض تجربة تربوية وثقافية ثرية في الجزائر.

ويتم التسجيل عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/8jlik