إنطلاق التسجيلات في قرعة الحج بداية من الغد الإثنين

أعلنت مصالح ولاية المدية كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في التسجيل في القرعة لأداء مناسك الحج لموسم 1447 هـ / 2026 م . أنها ستنطلق يوم الإثنين 06 أكتوبر 2025.

وحسب إعلان للولاية، فإنه وفي إطار التحضير لموسم الحج 1446 هـ / 2025م ، لا سيما فيما يتعلق بانطلاق عملية التسجيل. فإن العملية ستنطلق إبتداء من يوم غد الإثنين 06 أكتوبر 2025 إلى غاية يوم الخميس 30 أكتوبر 2025. عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و النقل www.interieur.gov.dz. من خلال إدراج الرقم التعريفي الوطني وكذا رقم جواز السفر البيومتري. أو على مستوى مقر البلدية عن طريق الشبكة الداخلية.

كما يتعين على الراغبين في التسجيل أن يكونوا من جنسية جزائرية. وبلغوا سن 19 سنة كاملة يوم التسجيل. كما يقل من المسجل عن سبعين سنة قبل تاريخ 23 ماي 2026. وعدم أداء مناسك الحج خلال السبع سنوات السابقة يبدأ حسابها من سنة 2019، باستثناء الرجل المحرم لامرأة لم يسبق لها الحج خلال السبع سنوات السابقة. بالإضافة كذلك ملئ إستمارة المعلومات الموضوعة تحت تصرف المترشح. وإجبارية المحرم الشرعي للمرأة البالغ سنها أقل من 45 سنة، أما المرأة البالغ سنها أكثر من 45 سنة فيمكنها التسجيل مع محرمها الشرعي أو لوحدها.

أما بالنسبة للمرأة الراغبة في التسجيل مع محرمها الشرعي فيشترط أن يسجلا معا عبر نفس وسيلة التسجيل. ويمكن للرجل أن يسجل رفقة امرأتين على الأكثر، على أن يمنح لهم وصل تسجيل موحد و يدرجون في قصاصة موحدة. على أن يتم التسجيل في بلدية إقامة المحرم فقط و عبر إحدى وسيلتي التسجيل . مشيرة إلى أن التسجيل المزدوج عبر الأنترنت والبلدية سيتم إلغاء تسجيل الأنترنت و الإبقاء على تسجيل البلدية. بالإضافة كذلك إلى ذكر التسجيلات السابقة في حدود عشر تسجيلات بما فيهم تسجيل هذه السنة.

