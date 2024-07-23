إنطلاق التسجيلات لحاملي البكالوريا اليوم

ستنطلق التسجيلات الجامعية الأولية لحاملي شهادة البكالوريا، اليوم الثلاثاء، إنطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الإثنين، إن التسجيلات الجامعية الأولية لحاملي شهادة البكالوريا تنطلق اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 على الساعة 14 سا زوالا، على أن تمتد إلى غاية يوم 27 جويلية 2024 منتصف الليل.

وأوضح بيان وزارة التعليم العالي، أن التسجيلات الجامعية تكون عبر الرابط https://orientation-esi.dz أو عبر نسح رمز الاستجابة السريع.