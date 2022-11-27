إنطلاق التسجيلات للإستفادة من إعانة رمضان

شرعت أغلب بلديات العاصمة في تسجيل العائلات المعوزة للحصول على إعانة رمضان لسنة 2023.

وحسب الإعلان الذي نشرته بلدية حيدرة، دعت من خلاله العائلات المعوزة والتي لا يفوق دخلها 20 ألف دينار إلى التقدم الى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية قبل 20 ديسمبر. كآخر أجل للتسجيل لقفة رمضان 2023.

واشترطت البلدية على الراغبين في الحصول على الإعانة أن يحضرو معهم الوثائق التالية: صورة شمسية. شهادة إقامة، وشهادة عائلية. بالإضافة كذلك إلى شهادة عدم الإنتماء لصندوق الضمان الإجتماعي للأجراء للزوج والزوجة “كناس”. وشهادة عدم الإنتماء لصندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس”. بالإضافة كذلك إلى شهادة عدم الإنتماء للصندوق الوطني للتقاعد.

أما بلدية بئر خادم، فدعت من خلال الإعلان كافة المعوزين وذوي الدخل الضعيف الذي لا يتجاوز 20 ألف دينار. من أجل التسجيل في عملية الإستفادة من إعانة رمضان 2023. مشيرة أنها انطلقت يوم 24 نوفمبر. كما أنها ستنتهي في 15 ديسمبر المقبل. مضيفة أن عملية ايداع الملفات تكون صباحا فقط.