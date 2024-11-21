إنطلاق التسجيلات للإستفادة من منحة رمضان المبارك

أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن إنطلاق التسجيلات للإستفادة من الإعانة المالية التضامنية لشهر رمضان المعظم.

وأعلمت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، كافة المواطنات و المواطنين الراغبين في الإستفادة من الإعانة المالية التضامنية لشهر رمضان لسنة 1446هـ / 2025م. أن عملية التسجيلات ستنطلق على مستوى جميع بلديات الوطن إبتداء من تاريخ نشر هذا البيان على أن تمتد إلى غاية 15 ديسمبر 2024.

كما دعت الراغبين في الإستفادة من المنحة التسجيل عن طريق الركن المخصص لذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. أو التوجه مباشرة إلى مصالح البلدية.

وأوضحت الوزارة، أن المسجلين في النظام المعلوماتي و المستفيدين من منحة التضامن خلال موسم 2024 غير معنيين بتجديد طلباتهم. حيث سيتم تسجيلهم بصفة آلية و ستباشر مصالح البلدية التحقق من وضعيتهم الإجتماعية و مدى إستيفائهم شروط الإستفادة. و ذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية.