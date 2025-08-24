إنطلاق التسجيلات للإلتحاق بالمدرسة العليا للسياحة

أعلنت المدرسة الوطنية العليا للسياحة، عن إنطلاق التسجيلات، لمسابقة الدخول إلى المدرسة 2025، يوم غد الإثنين، وتستمر إلى غاية الـ5 من شهر سبتمبر القادم.

وحسب بيان للمدرسة، ستكون التسجيلات، عبر المنصة الرقمية، عن طريق الولوج إلى فضاء المترشح candidature في المنصة. عبر ادخال معلومات الدخول عبر الرابط: https://Ens-tourisme.dz

كما سيكون التسجيل، مفتوح حصرا وفقط للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية كاملة:

الناجحين في شهادة البكالوريا لعام 2025، أو بكالوريا السنة الماضية بشرط لم يسبق لهم أن سجلوا بالجامعة. ومعدل القبول هو 11.5/20.

وبالنسبة للشعب المطلوبة للتسجيل، فهي تسيير واقتصاد، وعلوم تجريبية، ورياضيات وتقني رياضي، أو من تحصل على شهادة أجنبية معادلة.

كما يجب أن تكون هاته الشروط الثلاث متوفرة في المترشح حتى يكون مؤهلا للتسجيل في للمسابقة.