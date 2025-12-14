إنطلاق التسجيلات للدخول التكويني “دورة فيفري”

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، عن فتح باب التسجيلات للدخول التكويني لدورة فيفري 2026، عبر جميع المؤسسات التكوينية على المستوى الوطني.

وحسب بيان للوزارة، ستنطلق التسجيلات إبتداءً من اليوم، 14 ديسمبر 2025، لتستمر إلى غاية 7 فيفري 2026.

ويتم التسجيل حصريًا عبر المنصة الرقمية، www.takwin.dz.

ووفرت مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين تخصصات متنوعة تمكّن الشباب من اكتساب مهارات جديدة، تعزيز قدراتهم. وبناء مسار مهني ينسجم مع متطلبات سوق الشغل.