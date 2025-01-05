إنطلاق التسجيلات للمشاركة في مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات

دعت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،حاملي المشاريع المبتكرة للمشاركة في مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات، لعام 2025.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن على المهتمين، تقديم مشاريعهم المتعلقة بمجتمع المعلومات والتي يعتبرونها جديرة بالإعتراف والتثمين. وملء إستمارة المشاركة المتاحة باللغة الإنجليزية فقط على الرابط التالي:

https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2025

وحُدد الموعد النهائي لتقديم الترشيحات، يوم 10 فيفري 2025.

كما يُطلب من المعنيين، موافاة وزارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية بنسخة من الإستمارات المتعلقة بالمشاريع المسجلة، عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان [email protected].

ويأتي ذلك، بهدف السماح للوزارة بمتابعة هذه المشاريع عبر مختلف أطوار المسابقة.

وسيتم تكريم الفائزين الـ18 والمناصرين الـ72 بمناسبة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، لعام 2025.

وستُعرض المشاريع الفائزة في منشور “جرد القمة العالمية حول مجتمع المعلومات: قصص نجاح لعام 2025”.

كما سترد أوصاف المشاريع والأنشطة المقدمة في المسابقة في “تقرير جرد القمة العالمية لمجتمع المعلومات، لسنة 2025”.

وبالموازاة مع تسجيل المشاريع، دعت الوزارة، للمشاركة في عملية جرد القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Stocktaking)، من خلال تسجيل المشاريع المقدمة للمسابقة، عبر الرابط التالي:

https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Project/Projects